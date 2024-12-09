Самарцы смогут принять участие в акции «Елка желаний»

В Самаре дали старт благотворительной акции «Елка желаний». Местные жители смогут принять участие и помочь нуждающимся малышам, об этом сообщили в городской администрации.
«Елку желаний» установили в здании на улице Куйбышева, 44. Ее украшают пожелания детей без родителей. Записки оставили более 600 юных горожан. Ребята попросили подарить им игрушки, наборы для творчества, одежду и товары для творчества, отметили в мэрии.
Среди необычных пожеланий — пюпитр для нот, фломограф для рисования и набор для рыбалки. Исполнить детскую мечту может каждый желающий, купив желаемый подарок с открытки.