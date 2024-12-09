Новогодние представления начнутся для южноуральцев с середины декабря

О том, кому точно достанутся новогодние наборы, рассказали в министерстве социальных отношений Челябинской области. Сообщается, что подарки получат члены многодетных семей, близкие родственники участников СВО, сироты и дети с инвалидностью. В этом году их ждёт куда больше шоколада и прочих десертов, чем раньше. Для ребят, которым сладости противопоказаны, подготовят специализированные подарки. Внутри каждого набора, кроме вкусного сюрприза, детей будут ждать игрушка и поздравление от главы Челябинской области.