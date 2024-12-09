В ледовых городках Красноярска приступили к возведению ледяных фигур

Красгорпарк продолжает подготовку парков к новогодним праздникам. Сейчас специалисты приступили к возведению ледовых композиций на трёх пространствах. Об этом рассказали в мэрии. Напомним, что концепция проведения городских мероприятий и оформления фигур в 2024 году будет пронизана творчеством композитора Петра Чайковского.
Так, на Ярыгинской набережной появится фортепиано с нотами. Дополнит ледовый городок скульптура Деда Мороза и Снегурочки и трон.
На площади Мира Дед Мороз и Снегурочка предстанут с музыкальными инструментами. Также там появится фотозона с подарком под ёлочкой.
В парке «Сибсталь» впервые оформят ледовую фотозону с Дедом Морозом и Снегурочкой и ледяной лавочкой, украшенной фигурами лебедей и Щелкунчика.
Работы планируют завершить до 20 декабря.