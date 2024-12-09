Для Волгограда закупают новые световые украшения к Новому году за 10 млн рублей

В Тракторозаводском районе тоже добавят праздника за 1,8 миллиона. На крыльце ДК района появятся светящаяся елка-конус и трон, на площади перед ТРК «7 звезд» — сверкающий фонтан, у «Ударника» — Луна. На площади Аттракционов на Спартановке появится световая фотозона в виде рамки с кристаллами, а на улице Дзержинского в районе «3-й школы» — фоторамка будет винтажной. Также на улице Гороховцев, 1а украсят гирляндами деревья.