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Для Волгограда закупают новые световые украшения к Новому году за 10 млн рублей

Меняют праздничное убранство сразу в нескольких районах города.

Источник: Комсомольская правда

Будут в этом году в Волгограде и новые украшения к праздникам. Для центра города за 2 миллиона «Волгоградзеленхоз» закупает семь световых елок-конусов и семь звезд. Установят их на улице Краснознаменской.

Для Кировского района почти за 2 миллиона приобретают новые елочные шары на елку, а также фигуры Снегурочки, Деда Мороза и светящегося медведя. Для Дзержинского района за миллион докупили пять комплектов сверкающих гирлянд. Еще за 1,3 миллиона рублей — две световых арки из шаров.

Плюс к этому для Советского района закупают световых «Оленя», «Снеговика с санями» и «Павлина» за 1,4 миллиона.

В Тракторозаводском районе тоже добавят праздника за 1,8 миллиона. На крыльце ДК района появятся светящаяся елка-конус и трон, на площади перед ТРК «7 звезд» — сверкающий фонтан, у «Ударника» — Луна. На площади Аттракционов на Спартановке появится световая фотозона в виде рамки с кристаллами, а на улице Дзержинского в районе «3-й школы» — фоторамка будет винтажной. Также на улице Гороховцев, 1а украсят гирляндами деревья.

Плюс к этому за 8 миллионов рублей подремонтируют и установят на улицах города елки и все сохранившиеся с прошлых лет светодиодные фигуры.

Согласно документам закупок, все это будет поднимать настроение волгоградцам только к 22—23 декабря. Так что праздничного настроения в городе придется подождать еще пару недель. Хотя кое-где елки уже установили.