Количество воды в почве сильно уменьшилось на 77,6% суши с 1990 годов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Эксперты Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) выяснили, что за последние 30 лет количество воды в почве существенным образом снизилось на 77,6% суши, а общая площадь засушливых и пустынных участков выросла на 7,6%. Об этом сообщила пресс-служба UNCCD.
«Проведенный нами анализ развеял неопределенность, которая долгое время окружала тренды, связанные с глобальным опустыниванием. Мы впервые уточнили масштабы этого кризиса на серьезном научном уровне, а также раскрыли угрозу, которую он несет для жизни миллиардов людей на Земле», — заявил исполнительный директор UNCCD Ибрагим Тшау, чьи слова приводит пресс-служба конвенции.
Как отмечается в сообщении, первый полноценный отчет по глобальному опустыниванию Земли был подготовлен экспертами UNCCD в рамках подготовки к очередному саммиту конвенции, который впервые пройдет в этом году на территории Ближнего Востока, в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Климатологи, почвоведы, гидрологи и прочие профильные специалисты оценили, как изменилась ситуация с 1994 года, когда была подписана Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием.
Проведенный анализ показал, что общая площадь пустынных и засушливых регионов выросла за три десятка лет с 37,5% до 40,6%, при этом количество воды в почве и средах обитания существенным образом снизилось в 77,6% регионов континентов и островов. В результате 4,3 млн кв. км влажных участков континентов превратилось пустыни и сухие почвы, что на треть превышает по размерам Индию.
По оценкам исследователей, около 2,3 млрд людей сейчас проживает на территории пустынных и сухих земель, причем большинство из них (1,35 млрд и 620 млн) живет в странах Азии и Африки. Эти показатели выросли примерно на треть за минувшие три десятка лет, причем данный рост связан не только с увеличением населения там, но и с быстрым опустыниванием. К концу столетия, как ожидают ученые, в засушливых и пустынных регионах планеты будет жить почти 5 млрд человек.
На уровне отдельных регионов сильнее всего эти тренды были выражены в Европе, 95% территории которой пережило существенное снижение в количестве влаги в почве и средах обитания по сравнению с 1994 годом. Почти столь же масштабные, но значительно более опасные сдвиги произошли в Африке (88%) и Азии (86%), около 49,6% и 30% жителей которых сейчас проживают в сухих и пустынных регионах. В будущем это может привести к появлению серьезных проблем с доступностью пищевых и водных ресурсов в самых населенных регионах планеты, отмечают эксперты ООН.