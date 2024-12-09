Количество воды в почве сильно уменьшилось на 77,6% суши с 1990 годов

На уровне отдельных регионов сильнее всего эти тренды были выражены в Европе, 95% территории которой пережило существенное снижение в количестве влаги в почве и средах обитания по сравнению с 1994 годом. Почти столь же масштабные, но значительно более опасные сдвиги произошли в Африке (88%) и Азии (86%), около 49,6% и 30% жителей которых сейчас проживают в сухих и пустынных регионах. В будущем это может привести к появлению серьезных проблем с доступностью пищевых и водных ресурсов в самых населенных регионах планеты, отмечают эксперты ООН.