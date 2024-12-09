С 1 января заработают новые стандарты медпомощи: почему врачи бьют тревогу

В этой связи, российские врачи опасаются нехватки ресурсов для соблюдения новых норм, сообщает ИА DEITA.RU.
На данную проблему обратила внимание председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. Она обратилась к Минздраву с требованием провести разъяснительную работу с региональными медицинскими организациями и ответить на волнующие врачей вопросы.
Спикер верхней палаты российского парламента заявила о расхождении между заявлениями представителей профильного ведомства об отсутствии каких-либо проблем, связанных с переходом на новые стандарты, и реальными опасениями медицинских работников.
В частности, врачи указывают на существование разрыва в материально-техническом оснащении медучреждений в разных субъектах России: многие региональные организации просто не располагают ресурсами для полного выполнения требований клинических рекомендаций.
Такая ситуация, как объяснили медики, может повлечь административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность для медицинских работников, оказавшихся в обстановке, когда следовать клиническим рекомендациям будет просто физически невозможно.
Ещё одна важная проблема — это наличие финансовых рисков для медицинских учреждений. Страховые компании, опираясь на новые стандарты, получают дополнительный рычаг давления. Если при проверке будет установлено несоответствие оказанной помощи клиническим рекомендациям, страховщики смогут добиться отказа в оплате медицинских случаев. Это ставит под угрозу финансовую стабильность медорганизаций, пишет «Коммерсант».