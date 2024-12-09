Композитор из Ростова Игорь Дзреев написал восемь песен на стихи главы СК России

Композитор из Ростова-на-Дону Игорь Дзреев написал уже восемь песен на стихи председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом узнали журналисты ИА «Дон 24».
— У Александра Бастрыкина красивые лирические стихи, схожие с тем, как пишу я. Это одна из основных причин, почему я написал к ним музыку, — признался в интервью Игорь Дзреев.
Как оказалось, композитор познакомился с главой СК около 7−8 лет назад. К этому моменту к одному из совместных музыкальных произведений Игоря Дзреева и Александра Бастрыкина — «Вновь июльская ночь» — вышел клип.
— Знаком со многими стихами Александра Ивановича. Он подарил мне свой сборник. Заранее с ним мы не согласовываем, что я буду писать музыку на его стихи, но после написания композиций высылаю их ему. Получаю положительную обратную связь, — рассказал Игорь Дзреев.