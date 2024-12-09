Композитор из Ростова Игорь Дзреев написал восемь песен на стихи главы СК России

— Знаком со многими стихами Александра Ивановича. Он подарил мне свой сборник. Заранее с ним мы не согласовываем, что я буду писать музыку на его стихи, но после написания композиций высылаю их ему. Получаю положительную обратную связь, — рассказал Игорь Дзреев.