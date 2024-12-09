В приходе Святого Адальберта в Калининграде скончался католический священник, отец Пётр Фидермак. Об этом сообщается на сайте Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве.
«Я говорю об этом с большой скорбью, потому что всегда непросто расставаться, ведь мы не созданы для расставания, мы созданы для общения. И когда прерывается это общение, пусть даже временно, для нас это глубокая боль и скорбь. Тем более, когда речь идёт о человеке, который отдал всю свою жизнь ради укрепления и распространения общения во Христе. Ещё будучи молодым, отец Петр вступил в движение Фоколяров, одна из целей которого — восстановить общение во Христе через взаимную любовь. Вот почему мы принимаем эту смерть со скорбью, но также и с радостью. Я говорю это, конечно, с трепетом, но это правда. Нам остаётся улыбка отца Петра, который всегда был готов распространять любовь Христову с улыбкой. Все мы, и особенно священники, помним, что рядом с ним сложно было ссориться, и когда при нём происходили ссоры, он первый, кто стремился к тому, чтобы восстановить общение, восстановить дружбу».
Петер Фидермак родился 27 июня 1947 года в деревне Мнишек над Попрадом в Словакии в семье плотника, где было 13 детей. После службы в армии поступил на богословский факультет и в духовную семинарию в Братиславе. Рукоположен в священники для Спишской епархии 10 июня 1973-го. Служил настоятелем нескольких приходов в Словакии, затем секретарем Конференции епископов, преподавателем социологии в семинарии. В июне 1994-го ему присвоили почётный титул Капеллана Его Святейшества — «монсеньора». С 1996 года служил в России. Руководил строительством кафедральных соборов в Новосибирске и Иркутске, строительством и ремонтом многочисленных приходских храмов и часовен (в Туле, Курске, Краснознаменске, Славске и Нестерове) и других церковных зданий. С 2007-го служил в Архиепархии Божией Матери в приходах Тулы, Курска и в разных приходах Калининградской области.