В Калининграде скончался католический священник, отец Пётр Фидермак

«Я говорю об этом с большой скорбью, потому что всегда непросто расставаться, ведь мы не созданы для расставания, мы созданы для общения. И когда прерывается это общение, пусть даже временно, для нас это глубокая боль и скорбь. Тем более, когда речь идёт о человеке, который отдал всю свою жизнь ради укрепления и распространения общения во Христе. Ещё будучи молодым, отец Петр вступил в движение Фоколяров, одна из целей которого — восстановить общение во Христе через взаимную любовь. Вот почему мы принимаем эту смерть со скорбью, но также и с радостью. Я говорю это, конечно, с трепетом, но это правда. Нам остаётся улыбка отца Петра, который всегда был готов распространять любовь Христову с улыбкой. Все мы, и особенно священники, помним, что рядом с ним сложно было ссориться, и когда при нём происходили ссоры, он первый, кто стремился к тому, чтобы восстановить общение, восстановить дружбу».