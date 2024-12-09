Главную новогоднюю елку страны спилили в Подмосковье

«По поручению нашего президента, губернатора Московской области сегодня выбрана главная новогодняя ель страны. Для нас это большая ответственность и день в истории нашего лесничества… Уже в третий раз, соответственно, определено это место, и мы этим очень дорожим. Конечно, это большая работа, которая была проделана и начата еще с лета вместе с нашими коллегами из администрации президента, с нашими и общественниками, и что отрадно, что в этой работе участвовали и наши школьные лесничества, наше младшее поколение, которое тоже так или иначе вложило свой вклад», — сказал журналистам председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.