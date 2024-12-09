Главную новогоднюю елку страны спилили в Подмосковье

МОЖАЙСК (Московская область), 9 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю елку России спилили в Можайском городском округе, передает корреспондент РИА Новости.
Отбор главной новогодней елки страны проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид. Ель была найдена вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Дереву 90 лет, его высота 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах веток — 8 метров.
«По поручению нашего президента, губернатора Московской области сегодня выбрана главная новогодняя ель страны. Для нас это большая ответственность и день в истории нашего лесничества… Уже в третий раз, соответственно, определено это место, и мы этим очень дорожим. Конечно, это большая работа, которая была проделана и начата еще с лета вместе с нашими коллегами из администрации президента, с нашими и общественниками, и что отрадно, что в этой работе участвовали и наши школьные лесничества, наше младшее поколение, которое тоже так или иначе вложило свой вклад», — сказал журналистам председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Торжественному спилу елки предшествовало театрализованное представление «Снеговики в гостях у Дед Мороз». Участников торжества встретили Дед Мороз и Снегурочка. В мероприятии приняли участие глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев и председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов. Взамен спиленной елки Мордвинцеву вручили молодые саженцы для их дальнейшей высадки можайской земле. Освящение ели провел Благочинный Можайского церковного округа, настоятель Никольского собора, священник Иоанн Лобода.