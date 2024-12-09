Как приостановка выдачи разрешений на строительство многоэтажек скажется на рынке жилья Ростова, рассказала эксперт

С 1 декабря врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь принял решение приостановить в Ростове выдачу разрешений на строительство многоэтажек.
Юрий Борисович отметил, что поступает очень много обращений от ростовчан о том, что при строительстве нового жилья нет социальной инфраструктуры — речь, в том числе про школы, детские сады, больницы и так далее. Также власти проведут инвентаризацию уже выданных разрешений.
Как это отразится на рынке недвижимости донской столицы, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказала руководитель отдела маркетинга «ДОН-МТ» Галина Пивоварова.
Эксперт не планирует обвала цен на жилье. Татьяна ЧЕРНИКОВА.
«ЭТО СТАНОВИТСЯ УЖЕ ТРЕНДОМ “.
— В основном, это касается разрешений на точечную застройку в центре города. И связано не только с очень сильной нагрузкой на социальную инфраструктуру, но и на инженерную, к ней относятся вода, канализация, свет и так далее.
По словам собеседницы, рынок недвижимости — очень сложная экономическая система.
— Если рассмотреть развитие, то мы видим, как он эволюционирует. Так, от точечной застройки, которая была когда-то и другого не было, мы уже перешли к комплексному освоению развития территорий. Там, где застройщик строит школы, детские сады, медицинские учреждения и тянет сети. И это становится уже трендом.
Галина Пивоварова считает, что решение врио главы региона негативно повлияет на тех, кто занимается именно точечной застройкой. Особенно центра города — от улицы Большой Садовой и до реки Дон. Вплоть до того, что они будут вынуждены уйти с рынка.
— Если же застройщики будут способны комплексно осваивать территорию, то останутся на рынке. Но работать дальше в прежнем формате они уже не смогут.
Из-за отмены льготной ипотеки первичный рынок недвижимости находится в сложном положении. Иван ВИСЛОВ.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
И вот здесь, пожалуй, возникает главный вопрос: как это повлияет на покупателей?
— Никак! — заверила эксперт. И объяснила почему:
— На сегодняшний день, оценивать влияние на рынок недвижимости нужно комплексом факторов. И есть более существенные, которые на него именно влияют. Например, ключевая ставка. И, как следствие, ипотечные ставки. Вот о чем нужно беспокоиться сегодня целевому потребителю. Сейчас ключевая ставка Центробанка — 21%. По мнению экспертов, она может увеличиться до 23%. А ипотечные ставки какие? Первичный рынок сейчас находится в сложной ситуации из-за отмены льготной ипотеки. И семейная ипотека постоянно пробуксовывает за счет сокращения лимитов.
При этом, по словам специалиста, обвала цен, как это было раньше, не будет.
— Государство обещает поддержать рынок недвижимости, так как эта отрасль экономики очень важна. Но как именно это будет сделано, пока не ясно.
Эксперт считает, что падения цен не будет. Дина Иванова.
ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ.
По словам собеседницы, в долгосрочном периоде, когда придут готовые комплексно осваивать территорию застройщики, то цены все равно будут достаточно высокие. Все потому, что и предложений будет мало, и спрос будет формироваться за счет накопления отложенного интереса. Но это произойдет не сегодня и не завтра.
— На рынок уже вышли два крупных краснодарских застройщика. Планируется выход еще московских, которые также комплексно осваивают территории. И с учетом цены квадратного метра возможность купить там квартиру будет намного выше, чем в центре.
Поэтому специалист призывает не паниковать, а сразу рассматривать варианты, где застройщик предлагает приобрести квартиру, где уже есть или будет по близости и поликлиника, и детский сад, и школа. К тому же, важно обращать внимание на транспортную доступность: пробок становится все больше.
— Поэтому, чем комфортнее будет жилой комплекс, тем меньше проблем будет у жильцов. Если же у вас есть необходимость решить жилищный вопрос, то лучше это делать в данный момент.