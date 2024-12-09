Как приостановка выдачи разрешений на строительство многоэтажек скажется на рынке жилья Ростова, рассказала эксперт

— На сегодняшний день, оценивать влияние на рынок недвижимости нужно комплексом факторов. И есть более существенные, которые на него именно влияют. Например, ключевая ставка. И, как следствие, ипотечные ставки. Вот о чем нужно беспокоиться сегодня целевому потребителю. Сейчас ключевая ставка Центробанка — 21%. По мнению экспертов, она может увеличиться до 23%. А ипотечные ставки какие? Первичный рынок сейчас находится в сложной ситуации из-за отмены льготной ипотеки. И семейная ипотека постоянно пробуксовывает за счет сокращения лимитов.