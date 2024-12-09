Charli XCX назвала альбом The Velvet Underground & Nico вершиной искусства

Артистка также заметила, что обложка ее лонгплея, в отличие от обложки The Velvet Underground от Энди Уорхола, пока не появилась в заведениях типа музея Соломона Гуггенхайма или галереи Тейт. Однако ее товары можно купить в магазине Urban Outfitters, как и вещи с принтом американского коллектива. «Так что, полагаю, я на полпути», — подытожила певица.