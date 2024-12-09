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Жители 15 улиц и 6 переулков оказались без электричества в городе Гуково

Ряд улиц в городе Гуково остались без электричества до 15 часов 9 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Днем 9 декабря жители ряда улиц в городе Гуково Ростовской области внезапно остались без электричества. Это произошло из-за «технического нарушения в сети», сообщается в телеграм-канале АО «Донэнерго».

Частично обесточены 15 улиц и 6 переулков: Гагарина, Комсомольская, Криничная, Шахтерская, Октябрьская, Мелитопольская, ХХ Партсъезда, Матросова, Солидарности, Базарная, Ульянова, Буденного, Степная, Богдана Хмельницкого, Красная Горка, а также Каховский, Западный, Цимлянский, Гуковский, Внутренний и Прохладный.

— Ориентировочное время восстановления электроснабжения — в течение трех часов. Подключение будет производиться без предупреждения, — проинформировали энергетики.

Напомним, вчера, судя по прогнозу погоды, в городе Гуково прошел снег, сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха составляет около 0 градусов. Завтра возможны дожди с мокрым снегом.