Жители 15 улиц и 6 переулков оказались без электричества в городе Гуково

Днем 9 декабря жители ряда улиц в городе Гуково Ростовской области внезапно остались без электричества. Это произошло из-за «технического нарушения в сети», сообщается в телеграм-канале АО «Донэнерго».
Частично обесточены 15 улиц и 6 переулков: Гагарина, Комсомольская, Криничная, Шахтерская, Октябрьская, Мелитопольская, ХХ Партсъезда, Матросова, Солидарности, Базарная, Ульянова, Буденного, Степная, Богдана Хмельницкого, Красная Горка, а также Каховский, Западный, Цимлянский, Гуковский, Внутренний и Прохладный.
— Ориентировочное время восстановления электроснабжения — в течение трех часов. Подключение будет производиться без предупреждения, — проинформировали энергетики.
Напомним, вчера, судя по прогнозу погоды, в городе Гуково прошел снег, сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха составляет около 0 градусов. Завтра возможны дожди с мокрым снегом.