В Нижнекамске начали сажать модифицированные тополя без пуха. Об этом на утреннем совещании сообщил мэр города Рамиль Муллин.
По словам Муллина, это модифицированные тополя без пуха, пирамидальные, белые, серебристые. Они будут придавать эстетический вид и дают максимальное количество кислорода в город.
Также специалисты сажают хвойные деревья. В первую очередь происходит озеленение новой части города, заменяют деревья на магистралях. Мероприятия проводятся в рамках одного из направлений концепции мастер-плана Нижнекамска «город в лесу».
Напомним, в Казанской агломерации пересмотрят стоимость благоустройства парков. Это решение предложено Институтом пространственного планирования Татарстана.