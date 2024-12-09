Маршруты наземного транспорта будут отменены в Минске после ввода станций метро

В Минске отменят ряд маршрутов наземного транспорта в связи с вводом новых станций метрополитена. Об этом рассказали в эфире «Радио-Минск», сообщает агентство «Минск-Новости».
По словам директора предприятия «Столичный транспорт и связь» Юрия Супрановича, после открытия участка третьей линии метрополитена до станции «Слуцкий гостинец» в столице скорректируют движение общественного транспорта.
Например, по некоторым действующим маршрутам изменят интервалы движения. Могут также поменяться и трассы этих маршрутов, не исключено, что их продлят до метро.
— По некоторым действующим маршрутам не исключено изменение трассы. Рассматривается также вопрос организации движения маршрутов транспорта к новым станциям метро, — прокомментировал чиновник.
Тем временем движение трамваев остановилось в Минске из-за аварии.
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