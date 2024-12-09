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Лев-Мари, Тея-Алиссия и Космос: какими редкими и необычными именами называли детей в Иркутской области в 2024

20,7 тысячи детей родились в Иркутской области за 11 месяцев.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с января по ноябрь 2024 родились 20 715 детей. Как сообщили КП-Иркутск в службе ЗАГС региона, среди новорожденных 10 668 — мальчики, 10 047 — девочки.

Самыми популярными именами для мужского пола, вот уже который год, остаются Артем (487), Александр (411) и Михаил (411). Также родители выбирают для своих сыновей имя Тимофей (362), Матвей (360), Роман (331), Дмитрий (315), Лев (292), Мирон (276) и Иван (262).

Некоторые из родителей решили выбрать что-то необычное и редкое. Поэтому в регионе теперь есть малыши с именами: Август, Володар, Емельян, Космос, Лев-Мари, Фома, Климентий, Емир, Гор, Юлиан.

— Самое популярное имя для девочки — София, так назвали 488 малышек. Далее Ева (384), Анна (341), Виктория (331), Варвара (302), Алиса (287), Василиса (278), Валерия (268), Мария (267) и Милана (249), — рассказали в пресс-службе ЗАГСа.

Конечно, есть редкие и интересные имена. Некоторых малышек в 2024 назвали Агнессой, Баяной, Клавдией, Мальвиной, Океаной, Радиславой и Элен. Появились обладательницы двойного имени — Вера-Николь и Тея-Алиссия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что главный дирижер симфонического оркестра Ильмар Лапиньш награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве».