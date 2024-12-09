Лев-Мари, Тея-Алиссия и Космос: какими редкими и необычными именами называли детей в Иркутской области в 2024

Самыми популярными именами для мужского пола, вот уже который год, остаются Артем (487), Александр (411) и Михаил (411). Также родители выбирают для своих сыновей имя Тимофей (362), Матвей (360), Роман (331), Дмитрий (315), Лев (292), Мирон (276) и Иван (262).