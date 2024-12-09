Нижегородцы могут пожаловаться на опасные дороги около школ

— Расширяется диапазон критериев, которые необходимы для того, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения у детских садов, школ или других социальных объектов. Могут меняться регламенты, изнашивается инфраструктура. Поэтому мы постоянно системно проводим проверки совместно с коллегами из профильных структур. Главная задача состоит не только в выявлении опасных участков и проблемных зон, но и в разработке конкретных решений по их устранению, — пояснил региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович.