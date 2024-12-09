Нижегородцы могут пожаловаться на опасные дороги около школ

Жители Нижегородской области могут пожаловаться на небезопасные дороги вблизи школ и детских садов. Сейчас в регионе в рамках проекта «Дом-школа-дом» проходят проверки, направленные на повышение безопасности в районе образовательных учреждений.
— Расширяется диапазон критериев, которые необходимы для того, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения у детских садов, школ или других социальных объектов. Могут меняться регламенты, изнашивается инфраструктура. Поэтому мы постоянно системно проводим проверки совместно с коллегами из профильных структур. Главная задача состоит не только в выявлении опасных участков и проблемных зон, но и в разработке конкретных решений по их устранению, — пояснил региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович.
Специальная комиссия, в которую входят представители органов власти и сотрудники Госавтоинспекции, проверяет организацию пешеходных переходов, установку светофоров, дополнительных знаков, «лежачих полицейский» и прочее. В случае выявления недостатков принимаются меры по их устранению.
По данным регионального Управления ГИБДД, в этом году в Нижегородской области произошло 41 ДТП на безопасных маршрутах к школам, более 40% аварий случились по неосторожности самих ребят. Всероссийская акция «Дом-школа-дом» реализуется с 1 ноября, и к сентябрю 2026 года планируется снизить количество выявленных нарушений на 50%, что поспособствует повышению безопасности дорожного движения около образовательных учреждений.
— Мероприятия проходят в шесть этапов, которые включают в себя проведение выездных проверок в целях выявления проблемных зон, анализ полученной информации; устранение выявленных недостатков; мониторинг и оценка принимаемых мер и так далее, — пояснили в региональной Госавтоинспекции.
Комиссия принимает во внимание отсутствие освещения, тротуара, искусственных неровностей и предупреждающих знаков, а также наличие посторонних объектов, ограничивающих видимость, и парковку машин с нарушением правил.
Первая выездная проверка была проведена в Автозаводском районе: там проинспектировали дороги около школ №№ 6, 124 и 127. По результатам было принято решение установить искусственную неровность на улице Комсомольской возле школы № 127, а у школа № 124 на улице Строкина — мигающий желтый светофор, который будет дополнительно привлекать внимание водителей к пешеходному переходу. Дорога около школы № 6 была признана безопасной: здесь есть необходимая разметка, установлены односекционные светофоры, знаки, ограждение, есть также тротуары и освещение.
Пожаловаться на опасные переходы у школ нижегородцы могут до 15 января, пройдя опрос по ссылке. Это поможет определить маршруты к учебным учреждениям, на которых требуется привести в порядок дорожную инфраструктуру, усилить меры безопасности.
— Поступившая информация будет проанализирована и направлена в органы исполнительной власти регионов и муниципалитеты для дальнейшей проработки, — пояснил Станислав Прокопович.