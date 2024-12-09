Создана крупнейшая в мире камера для исследования взрыва на синхротроне

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Самую большую в мире камеру для исследования взрыва на источнике синхротронного излучения (СИ) изготовили для Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКИФа.
«Камера рассчитана на взрыв мощностью 2 кг в тротиловом эквиваленте (способен уничтожить, к примеру, грузовой автомобиль). Синхротронные исследования взрыва такой мощности в мире никогда не проводились», — говорится в сообщении.
Камера изготовлена из стали для проведения экспериментов со взрывом для экспериментальной станции 1−3 «Быстропротекающие процессы» ЦКП «СКИФ. Эта станция — одна из шести станций первой очереди ЦКП “СКИФ”. Изучение процессов, характерное время протекания которых достигает миллионной доли секунды, необходимо для моделирования свойств авиационных и космических материалов, испытывающих экстремальные нагрузки, уточнения параметров взрывчатых веществ, а также решения задач фундаментальной физики.
Камеру разработали ученые конструкторско-технологического филиала Института гидродинамики имени М. А. Лаврентьева СО РАН (КТФ ИГиЛ СО РАН), она изготовлена при участии специалистов Сибирского специального конструкторского бюро электротермического оборудования (АО «СКБ СИБЭЛЕКТРОТЕРМ»). На сегодняшний день существуют две исследовательские установки, где проводятся взрывные эксперименты: на источниках ВЭПП-3 и ВЭПП-4 в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, где максимальная мощность подрыва не превышает 200 г в тротиловом эквиваленте, и в Лос-Аламосской национальной лаборатории США (20 г в тротиловом эквиваленте).
Для камеры ученые разработали ряд элементов и систем, не имеющих мировых аналогов. В частности, для автоматизации управления экспериментом созданы системы открывания/запирания и контроля положения движущих механизмов, управления атмосферой внутри экспериментального объема — от форвакуума до высоких давлений — и высокоточный механизм по выравниванию конструкций для позиционирования экспериментальных сборок внутри камеры.
Также впервые для взрывных камер реализована «плавающая» опора с поворотной осью для легкой настройки 25-тонной конструкции на пучке СИ. Кроме того, изготовлены уникальные глушители, которые, несмотря на свою массивность (вес каждого — 250 кг), позволяют не только безопасно вводить и выводить излучение и гасить ударную волну, но и легко заменяются и разбираются в процессе эксплуатации, что имеет большое значение для исследователей.
«В физике взрыва нас, в первую очередь, интересует вопрос безопасности. Это мирные задачи — чтобы взрыв всегда происходил в контролируемых условиях. Одно из применений связано с задачами авиации. Когда самолет взлетает, в турбокомпрессор попадает пыль, камни, может залететь птица, по своим параметрам этот процесс очень близок ко взрыву. Кроме того, сейчас появляются новые материалы для авиации, и важно изучать, как они поведут себя во время возможной катастрофы — каков их ресурс прочности», — рассказал заместитель директора по научной работе ИГиЛ СО РАН, руководитель проекта по созданию оборудования станции «Быстропротекающие процессы» ЦКП «СКИФ» Эдуард Прууэл.
О проекте «СКИФ».
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — проект класса мегасайенс с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.
Уникальные характеристики нового источника СИ позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей. Также СКИФ поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий. СКИФ создается по нацпроекту «Наука и университеты».