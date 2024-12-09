«Ливневые снежные заряды и ветер до 18 метров в секунду». Европейские синоптики прогнозируют метели в Беларуси на 13 декабря

Европейские синоптики прогнозируют прохладную неделю с 9 по 15 декабря, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Согласно модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в целом, в Европе текущая неделя выдастся прохладной.
Холодную погоду обуславливает антициклон над Британскими островами. Из-за его малоподвижности окажется заблокирован западный перенос воздушных масс и похолодает. При этом в восточной части Европы все это усилит меридиональную составляющую в переносе воздушных масс.
Беларусь окажется на восточной периферии антициклона, поэтому в стране будут преобладать северные потоки. Однако в первой половине недели в республику еще будет поступать воздушная масса с юга и центра Скандинавии. В ночные часы температуры будут опускаться до 0 — минус 5 градусов, а днем будет около нуля.
Мороз станет крепчать с четверга на пятницу, с 12 на 13 декабря, соответственно. Через территорию Беларуси пройдет довольно активный холодный фронт от циклона над севером Урала. Этот холодный фронт принесет с собой ливневые снежные заряды, метели, сильный ветер, местами до 15−18 ветров в секунду.
И тогда же «откроется дорога» арктическому холоду с севера Европы. В итоге с пятницы, 13 декабря, похолодает ощутимо. В ночные часы по северо-востоку может похолодать до −10 мороза и ниже, днем также будет морозно — примерно −1 — −7 градусов.
Но зима в Беларуси надолго не задержится. Уже в воскресенье, 15 декабря, с Атлантики начнет поступление теплого воздуха, и на неделе с 16 по 22 декабря снова станет теплее обычного, правда, прогнозируются осадки и ветер.
Тем временем в Белгидромете предварительно сообщили, что в середине недели погоду в Беларуси будет определять фронтальный раздел, который смещается с Финского залива. Днем возможен мокрый снегпочти по всей стране. Ночью похолодает до 0 — −6градусов, а днем максимум −4 — +3 градуса, передает pogoda.by.
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