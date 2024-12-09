«Ливневые снежные заряды и ветер до 18 метров в секунду». Европейские синоптики прогнозируют метели в Беларуси на 13 декабря

Беларусь окажется на восточной периферии антициклона, поэтому в стране будут преобладать северные потоки. Однако в первой половине недели в республику еще будет поступать воздушная масса с юга и центра Скандинавии. В ночные часы температуры будут опускаться до 0 — минус 5 градусов, а днем будет около нуля.