Сильный снег и метели ждут в Челябинской области

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются синоптиками днем 10 декабря. Об этом сообщает Челябинский ЦГМС.
В западной части региона ожидаются сильные осадки, метели, гололед и снежные заносы. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» дополнительно сообщили, что специалисты Росавтодора просят водителей не выезжать в плохую погоду на федеральные трассы в горнозаводской зоне.
Также южноуральцам напоминают правила безопасности на дороге в условиях снегопада и гололедицы. В первую очередь необходимо воздержаться от резких маневров и перестроений. Также в экстренных службах обращают внимание на то, что автолюбители должны придерживаться увеличенной дистанции между транспортными средствами.