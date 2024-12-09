Сильный снег и метели ждут в Челябинской области

Также южноуральцам напоминают правила безопасности на дороге в условиях снегопада и гололедицы. В первую очередь необходимо воздержаться от резких маневров и перестроений. Также в экстренных службах обращают внимание на то, что автолюбители должны придерживаться увеличенной дистанции между транспортными средствами.