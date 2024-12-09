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Сильный снег и метели ждут в Челябинской области

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются синоптиками днем 10 декабря.

Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 66% 758 мм рт. ст. +8°

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются синоптиками днем 10 декабря. Об этом сообщает Челябинский ЦГМС.

В западной части региона ожидаются сильные осадки, метели, гололед и снежные заносы. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» дополнительно сообщили, что специалисты Росавтодора просят водителей не выезжать в плохую погоду на федеральные трассы в горнозаводской зоне.

Также южноуральцам напоминают правила безопасности на дороге в условиях снегопада и гололедицы. В первую очередь необходимо воздержаться от резких маневров и перестроений. Также в экстренных службах обращают внимание на то, что автолюбители должны придерживаться увеличенной дистанции между транспортными средствами.