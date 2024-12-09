Учеба в России: какие специальности выбирают студенты из Молдовы?

Как проходит квотная кампания этого года и какие профессии самые востребованные молдавскими абитуриентами, рассказала представитель Российского центра науки и культуры в Кишиневе Юлии Федоровой.
«Молдове на следующий учебный год выделено более 600 квот. Многие ребята хотят воспользоваться уникальной возможностью бесплатно учиться в одном из более чем 700 вузов Российской Федерации. Поэтому, как и ожидалось, квотная кампания проходит весьма активно».
По словам эксперта, ежедневно сотрудники Русского дома принимают более двух десятков телефонных звонков со всей республики, а также подробно отвечают на обращения по электронной почте.
«Абитуриентов из Молдовы интересуют самые разные направления подготовки специалистов в вузах России: “Экономика и управление”, “Прикладная математика и информатика”, “Лингвистика”, “Сервис и туризм”, “Дизайн”, “Сценические искусства”. Но наиболее востребованными остаются “Лечебное дело”, “Юриспруденция” и “Информационная безопасность”.
Многие ребята хотели бы учиться в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова, Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского, Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана, а также в Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА), — говорит Федорова.
Как и в прошлые годы, на портале кандидат может выбрать шесть университетов. Сегодня выпускники молдавских лицеев учатся и в Калининграде, и в Новосибирске и даже во Владивостоке. Однако, отмечает эксперт, основные вузы, куда стремятся абитуриенты из Молдовы, находятся в Москве и Санкт-Петербурге.
«Именно поэтому при регистрации кандидат должен указать максимум два вуза в этих мегаполисах. Но в то же время мы хотим отметить, что в последние годы стали очень популярными и вузы других городов России: Нижнего Новгорода, Краснодара и столицы Республики Татарстан — Казани. Немало молдавских абитуриентов выбивают университеты Омска, Ярославля и Тулы».
Она также рассказала, что еженедельно по понедельникам в Российском центре науки и культуры в Кишиневе проходят очные консультации по вопросам поступления по квотам, где кандидаты могут получить подробные инструкции по регистрации в информационной системе education-in-russia.com/. Благодаря таким консультациям заявки принимаются сразу, без возвращения на доработку. За новостями, касающимися квотной кампании, можно следить на странице Русского дома в Кишиневе в соцсетях, в личных кабинетах конкурсантов и в электронных почтовых ящиках. С вопросами можно обращаться по адресу электронной почты edu@mda.rs.gov.ru или по телефону 022 211 200.
Срок регистрации на портале «education-in-russia.com» истекает 15 января 2025 года.