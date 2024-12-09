Учеба в России: какие специальности выбирают студенты из Молдовы?

Она также рассказала, что еженедельно по понедельникам в Российском центре науки и культуры в Кишиневе проходят очные консультации по вопросам поступления по квотам, где кандидаты могут получить подробные инструкции по регистрации в информационной системе education-in-russia.com/. Благодаря таким консультациям заявки принимаются сразу, без возвращения на доработку. За новостями, касающимися квотной кампании, можно следить на странице Русского дома в Кишиневе в соцсетях, в личных кабинетах конкурсантов и в электронных почтовых ящиках. С вопросами можно обращаться по адресу электронной почты edu@mda.rs.gov.ru или по телефону 022 211 200.