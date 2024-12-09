В мэрии назвали дату открытия главной городской елки Иркутска

Названа дата открытия главной городской елки Иркутска. Об этом сообщили в мэрии.
Открытие главной городской елки в сквере Кирова состоится 21 декабря в 17:00. Масштабных празднований в этом году решили не проводить.
«В Иркутске не планируют проведение концертно-игровой программы в новогоднюю ночь и запуск большого праздничного фейерверка. Вместе с этим утверждена схема размещения площадок, где горожане могут запускать салюты», — добавили в администрации города.
В этот же день с 14:00 начнет работать резиденция Деда Мороза.
Ранее сообщалось о том, что Иркутская область участвует в фестивале новогодних елок.