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В мэрии назвали дату открытия главной городской елки Иркутска

От масштабных торжеств в этом году решили отказаться.

Источник: Администрация Иркутска

Названа дата открытия главной городской елки Иркутска. Об этом сообщили в мэрии.

Открытие главной городской елки в сквере Кирова состоится 21 декабря в 17:00. Масштабных празднований в этом году решили не проводить.

«В Иркутске не планируют проведение концертно-игровой программы в новогоднюю ночь и запуск большого праздничного фейерверка. Вместе с этим утверждена схема размещения площадок, где горожане могут запускать салюты», — добавили в администрации города.

В этот же день с 14:00 начнет работать резиденция Деда Мороза.

Ранее сообщалось о том, что Иркутская область участвует в фестивале новогодних елок.