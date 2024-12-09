По новому ж/д мосту через Преголю в Калининграде пустили поезда

Длина мосты 237 м, что на 37 м больше действующего. Конструкция состоит из четырех железобетонных опор и трех металлических пролетных строений. Особенность — вертикально-подъемный механизм, который будет поднимать центральный пролет на высоту 24,9 м, обеспечивая пропуск судов по реке Преголя.