По новому ж/д мосту через Преголю в Калининграде пустили поезда

В Калининграде по новому железнодорожному мосту через реку Преголя пустили поезда. В понедельник, 9 декабря, первый грузовой состав пошел по мосту со станции Калининград-Сортировочный в Балтийск. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
Губернатор Алексей Беспрозванных, который присутствовал на церемонии, поздравил железнодорожников и строителей с долгожданным событием.
Строительство разводного моста началось в конце 2021 года на средства РЖД. Он заменит стоящий рядом двухъярусный мост.
Длина мосты 237 м, что на 37 м больше действующего. Конструкция состоит из четырех железобетонных опор и трех металлических пролетных строений. Особенность — вертикально-подъемный механизм, который будет поднимать центральный пролет на высоту 24,9 м, обеспечивая пропуск судов по реке Преголя.
Мост готов на 92%. В 2025 году строители выполнят работы, уже не влияющие на движение поездов. В планах установка шумозащитных экранов, остекление башен и машинного зала, пуско-наладочные работы подъемного оборудования.