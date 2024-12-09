Из Уфы в Москву в новогодние каникулы пустят дополнительные поезда дальнего следования. Всего запланировано 16 рейсов.
Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, поезда пойдут в столицу России двумя маршрутами — через Ульяновск и Самару.
«Дополнительные составы будут курсировать с 24 декабря по 12 января. Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров из Уфы станут 28 декабря, а также 6, 7, 9, 10, 11 января 2025 года. В обратном направлении, из Москвы больше всего пассажиров отправятся 25, 26, 27, 28, 29 декабря, 7 и 10 января 2025 года», — говорится в сообщении.
В поездах созданы условия для маломобильных пассажиров, есть мужские и женские купе, возможность перевозки домашних животных.