Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Уфы в Москву в новогодние каникулы пустят дополнительные поезда

Два дополнительных поезда дальнего следования сделают 16 рейсов.

Источник: Минтранс Башкирии

Из Уфы в Москву в новогодние каникулы пустят дополнительные поезда дальнего следования. Всего запланировано 16 рейсов.

Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, поезда пойдут в столицу России двумя маршрутами — через Ульяновск и Самару.

«Дополнительные составы будут курсировать с 24 декабря по 12 января. Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров из Уфы станут 28 декабря, а также 6, 7, 9, 10, 11 января 2025 года. В обратном направлении, из Москвы больше всего пассажиров отправятся 25, 26, 27, 28, 29 декабря, 7 и 10 января 2025 года», — говорится в сообщении.

В поездах созданы условия для маломобильных пассажиров, есть мужские и женские купе, возможность перевозки домашних животных.

туризм и отдых