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В Омск прилетел новый форвард «Авангарда»

Канадец Майкл Маклауд ранее играл за «Барыс».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 декабря, пресс-служба ХК «Авангард» сообщила о прибытии в Омск своего нового игрока — 26-летнего канадского нападающего Майкла Маклауда. Напомним, контракт с ним «Авангард» подписал в ноябре. Этот игровой сезон Маклауд начал в «Барысе».

Представители команды встретили его в аэропорту и записали с игроком небольшое интервью.

Как рассказал Маклауд, добираться до Омска ему пришлось долго — с двумя пересадками и аж через Египет. По словам канадца, «Авангард» знаменит своими болельщиками — самыми лучшими в лиге.

Также Майкл Маклауд знаком с несколькими игроками «Авангарда», вместе играл с Александром Грантом.

«Уверен, мы быстро найдем общий язык с теми, кого я не знаю», — заявил он.

Маклауд — нападающий, однако, по словам игрока, он любит играть и в нападении, и в обороне. Контракт с ним «Авангард» заключил до конца нынешнего сезона.