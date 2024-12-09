Морозы до минус 27 и туманы: погода в Астане, Алматы и Шымкенте на 3 дня

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды с 10 по 12 декабря 2024 года. Согласно данным специалистов, в трех крупнейших городах страны ожидается туман. А в Шымкенте в эти дни температура прогреется до одного градуса тепла, сообщает Zakon.kz.