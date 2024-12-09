Морозы до минус 27 и туманы: погода в Астане, Алматы и Шымкенте на 3 дня

Астана
- 10 декабря: переменная облачность, ночью небольшой снег. Ночью и утром туман. Днем порывы ветра достигнут 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 25−27, днем 15−17 мороза.
- 11 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный, 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 10−12 мороза.
- 12 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 5−7 мороза.
Алматы
- 10 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 14−16, днем 4−6 мороза.
- 11 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 15−17, днем 5−7 мороза.
- 12 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 3−5 мороза.
Шымкент
- 10 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 14−16 мороза, днем 1 мороза — 1 тепла.
- 11 декабря: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 0−2 мороза.
- 12 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 8−10 мороза, днем 0−2 тепла.