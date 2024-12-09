Открытки с советскими персонажами украсили улицу Кирова в Братске

В Братске на стендах пешеходной зоны появились необычные плакаты — большие открытки с новогодней тематикой. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, жителей теперь радуют сказочные персонажи, лесные жители, украшения и поздравления с наступающим праздником.
— Проектом благоустройства пешеходной части улицы Кирова была предусмотрена установка информационных стендов на участке со стороны улицы Депутатской. Первые материалы, которые здесь размещаются, посвящены Новому году, — рассказала главный специалист комитета по градостроительству Виктория Смелова.
Плакаты повесили в честь Нового года. Фото: администрация Братска.
Одна из компаний создала данные открытки, причем абсолютно бесплатно. А персонажи, кстати, знакомы каждому. Большинство из них взяли из советских мультфильмов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионер из Братска продал квартиру и отправил вырученные деньги мошенникам.