Открытки с советскими персонажами украсили улицу Кирова в Братске

В Братске на стендах пешеходной зоны появились необычные плакаты — большие открытки с новогодней тематикой. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, жителей теперь радуют сказочные персонажи, лесные жители, украшения и поздравления с наступающим праздником.