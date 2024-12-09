Эксперт Абрамов объяснил, как у жителей Ростовской области взламывают Телеграм

— Необходимо любые действия совершать осмысленно — переходы по ссылкам, раскрытие сведений и т.д. Любая информация по умолчанию не должна считаться доверенной, необходимо сначала убедиться в достоверности источника. Например, при получении в мессенджерах просьбы о срочном переводе пары тысяч рублей, надо сначала позвонить по другому каналу тому, кто просит. Например, на мобильный телефон по обычной сотовой связи. И убедиться, что это действительно тот человек, а не работа мошенников. Аналогично со ссылками с просьбой «проголосовать за племянницу».