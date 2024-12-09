Жители Башкирии увидят самый яркий звездопад

В эту же ночь в созвездии Тельца, как самая яркая звезда, будет виден Юпитер, а на востоке яркой звездочкой будет сиять оранжевый Марс. Вечером на юго-западе в созвездии Козерога будет видна ярчайшая Венера, а на юге в созвездии Водолея будет виден Сатурн, он зайдет за горизонт после полуночи.