Жители Башкирии увидят самый яркий звездопад

По информации Уфимского планетария, в этом году наблюдению максимума Геминид помешает почти полная Луна (полнолуние 15 декабря), яркий свет может сократить количество увиденных метеоров. Луна будет видна уже с вечера и только под утро, в половине седьмого, зайдет за горизонт.
«Геминиды известны своими медленными и яркими метеорами, некоторые из них имеют желтоватый или зеленоватый цвет. Иногда Геминиды могут давать великолепные болиды — очень яркие метеоры, оставляющие в течение нескольких секунд светящийся след в небе», — рассказали в планетарии.
В эту же ночь в созвездии Тельца, как самая яркая звезда, будет виден Юпитер, а на востоке яркой звездочкой будет сиять оранжевый Марс. Вечером на юго-западе в созвездии Козерога будет видна ярчайшая Венера, а на юге в созвездии Водолея будет виден Сатурн, он зайдет за горизонт после полуночи.