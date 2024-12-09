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Жители Башкирии увидят самый яркий звездопад

В ночь с 12 на 13 декабря жители Башкирии увидят максимум метеорного потока Геминиды. Это один из самых обильных и зрелищных звездопадов.

Источник: Башинформ

По информации Уфимского планетария, в этом году наблюдению максимума Геминид помешает почти полная Луна (полнолуние 15 декабря), яркий свет может сократить количество увиденных метеоров. Луна будет видна уже с вечера и только под утро, в половине седьмого, зайдет за горизонт.

«Геминиды известны своими медленными и яркими метеорами, некоторые из них имеют желтоватый или зеленоватый цвет. Иногда Геминиды могут давать великолепные болиды — очень яркие метеоры, оставляющие в течение нескольких секунд светящийся след в небе», — рассказали в планетарии.

В эту же ночь в созвездии Тельца, как самая яркая звезда, будет виден Юпитер, а на востоке яркой звездочкой будет сиять оранжевый Марс. Вечером на юго-западе в созвездии Козерога будет видна ярчайшая Венера, а на юге в созвездии Водолея будет виден Сатурн, он зайдет за горизонт после полуночи.

космос