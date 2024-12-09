Глава Челябинска пообещал учесть опыт прошлой зимы и не допустить снежного апокалипсиса

Ранее синоптики предупредили, что ближе к выходным, по предварительным расчетам, на периферии северного циклона образуется новый центр низкого давления, который может принести на большую часть региона обильные снегопады, метели и усиление ветра.
«В ежедневном режиме проводим консультации с нашими подрядчиками. Уточняем их возможности как технические, так и в использовании ручного труда, который показал свою ценность в части уборки остановочных комплексов и тротуаров. Мы учли опыт прошлой зимы, когда на наш город обрушилось огромное количество осадков, и пересмотрели логистику движения техники на снежном полигоне», — прокомментировал Алексей Лошкин.
Он отметил, что особое внимание главы районных администраций должны обратить на выезды из дворов и подъездные пути к контейнерными площадкам.
Также из регионального бюджета выделены средства на покупку 70 тракторов малой механизации и среднего класса. «До конца года они будут приобретены и сразу поступят в распоряжение районов для работы на внутриквартальных территориях. Зимнюю уборку буду держать на личном контроле», — пообещал чиновник.