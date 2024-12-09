Глава Челябинска пообещал учесть опыт прошлой зимы и не допустить снежного апокалипсиса

«В ежедневном режиме проводим консультации с нашими подрядчиками. Уточняем их возможности как технические, так и в использовании ручного труда, который показал свою ценность в части уборки остановочных комплексов и тротуаров. Мы учли опыт прошлой зимы, когда на наш город обрушилось огромное количество осадков, и пересмотрели логистику движения техники на снежном полигоне», — прокомментировал Алексей Лошкин.