Найден способ сохранить здоровье мозга при болезни Альцгеймера и старении

В ходе исследования ученые обнаружили, что у старых самок мышей наблюдается большая восприимчивость к химически индуцированной демиелинизации по сравнению с самцами — у них более выражена демиелинизация и нарушения движений. В то же время у молодых мышей различий по половому признаку не наблюдается.