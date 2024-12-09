У витамина С нашли новое полезное свойство

Результатом стало увеличение продолжительности жизни вдвое — с восьми до шестнадцати месяцев. Также было замечено положительное влияние экспериментального на продолжительность периода без прогрессирования заболевания, который увеличился с четырех до шести месяцев. Кроме того, пациенты, получавшие витамин С, лучше переносили лечение и сообщали о меньшем количестве побочных эффектов.