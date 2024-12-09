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Лукашенко подписал указ о помиловании 29 осужденных за экстремизм

Лукашенко помиловал еще 11 женщин и 18 мужчин, осужденных за экстремистские преступления.

Источник: president.gov.by

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан еще один указ о помиловании осужденных, сообщил 9 декабря телеграм-канал «Пул Первого».

Так, белорусским президентом помилованы еще 29 осужденных за экстремистские преступления лиц. Сообщается, что все помилованные раскаялись в содеянном, а также обратились с ходатайством о помиловании к президенту Беларуси.

Уточняется, что глава республики сейчас своим указом помиловал 11 женщин и 18 мужчин. Из них шесть человек моложе 25-летнего возраста, также среди них три пенсионера, два инвалида, а у 15 есть хронические заболевания.

После освобождения помилованных сотрудниками МВД будет обеспечиваться контроль за их правопослушным поведением.

Напомним, в конце ноября президентом был подписан указ о помиловании 8 женщин и 24 мужчин, осужденных за экстремистские преступления.

До этого белорусский лидер высказался о помиловании примерно 100 осужденных.