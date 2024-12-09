«Надеюсь, все стоим, потому что Дед Мороз с подарками едет»: пробки в Иркутске вечером 9 декабря достигли десяти баллов

Пробки в Иркутске вечером 9 декабря 2024 достигли максимальных десяти баллов. Судя по картам, парализовало движение в центральной части города. В ожидании замерли водители на Ленина, Карла Маркса, Степана Разина, Карла Либкнехта, Желябова, Чкалова и других.
Пробки в Иркутске вечером 9 декабря 2024.
По традиции, не проехать по Иркутному мосту. А вот Глазковский и Академический — полностью свободны. Без проблем можно проехать и по плотине ГЭС.
Чтобы скрасить ожидание, жители города в чате обсуждают дорожную ситуацию.
— Понедельник — день тяжелый…
— Надеюсь, все стоим, потому что Дед Мороз с подарками едет.
— Такое ощущение, что здесь всем нравится стоять в пробках, — негодуют водители.
Сейчас остается лишь ждать, когда пробки в Иркутске вечером 9 декабря 2024 рассосутся, и движение восстановится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионер из Братска продал квартиру и отправил вырученные деньги мошенникам.