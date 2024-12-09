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«Надеюсь, все стоим, потому что Дед Мороз с подарками едет»: пробки в Иркутске вечером 9 декабря достигли десяти баллов

Пробки в Иркутске вечером 9 декабря достигли десяти баллов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пробки в Иркутске вечером 9 декабря 2024 достигли максимальных десяти баллов. Судя по картам, парализовало движение в центральной части города. В ожидании замерли водители на Ленина, Карла Маркса, Степана Разина, Карла Либкнехта, Желябова, Чкалова и других.

Пробки в Иркутске вечером 9 декабря 2024.

По традиции, не проехать по Иркутному мосту. А вот Глазковский и Академический — полностью свободны. Без проблем можно проехать и по плотине ГЭС.

Чтобы скрасить ожидание, жители города в чате обсуждают дорожную ситуацию.

— Понедельник — день тяжелый…

— Надеюсь, все стоим, потому что Дед Мороз с подарками едет.

— Такое ощущение, что здесь всем нравится стоять в пробках, — негодуют водители.

Сейчас остается лишь ждать, когда пробки в Иркутске вечером 9 декабря 2024 рассосутся, и движение восстановится.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионер из Братска продал квартиру и отправил вырученные деньги мошенникам.