Стилист назвал самые модные колготки зимы

Недавно ведущий «Модного приговора» назвал альтернативу шарфу. Стилист посоветовал использовать любимый теплый свитер или джемпер. Эксперт заявил, что самое важное — его надо не просто набросить на плечи, а еще и небрежно завязать на узел. Рогов подчеркнул, что чем объемнее будет ваш свитер, тем лучше.