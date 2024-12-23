Стилист назвал самые модные колготки зимы

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале призвал носить серые колготки зимой.
Александр Рогов заявил, что серые колготки — «абсолютный маст» (абсолютная необходимость) этой зимой. Эксперт отметил, что «максимально круто» этот элемент гардероба смотрится с юбками в складку, кардиганами и голубыми сорочками.
Накануне ведущий «Модного приговора» рассказал, как преобразить свитер. Александр Рогов посоветовал заколоть джемпер большой булавкой или парой сережек. Эксперт также выложил фото, где девушка надела ремень поверх свитера.
Несколько недель назад стилист сообщил, что самый модный трикотаж сезона — дедушкин свитер с орнаментом. По словам Александра Рогова, носить этот элемент гардероба можно с джинсами, брюками, нарядными юбками и трениками.
Недавно ведущий «Модного приговора» назвал альтернативу шарфу. Стилист посоветовал использовать любимый теплый свитер или джемпер. Эксперт заявил, что самое важное — его надо не просто набросить на плечи, а еще и небрежно завязать на узел. Рогов подчеркнул, что чем объемнее будет ваш свитер, тем лучше.