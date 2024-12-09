В Новосибирске открыли вирус, способный уничтожать портящие молоко бактерии

Ученые выяснили, что вирус способен разрушать клетки разных протеолитических штаммов этого вида бактерии и в дальнейшем может быть использован для предотвращения бактериального загрязнения сырого молока. Наличие природных бактерий типа псевдомонад создает проблему для молочной промышленности, поскольку они портят как сырое, так и уже пастеризованное молоко (приводят к его прогорклости) во время хранения. Эта проблема актуальна и для молока долгого срока хранения, а также для сыродельной отрасли.