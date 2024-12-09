В Новосибирске открыли вирус, способный уничтожать портящие молоко бактерии

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Новосибирские ученые открыли специальный вирус — бактериофаг, который способен уничтожать бактерии, портящие сырое и пастеризованное молоко при его хранении при пониженной температуре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.
Хранение сырого молока до его переработки осуществляется при пониженной температуре. Природные бактерии псевдомонады, попадая в охлажденное сырое молоко, размножаются в нем и продуцируют термостабильные ферменты — протеазы и липазы. В отличие от бактерий, их ферменты способны сохраняться при дальнейшей термообработке (пастеризации) молока и делать его негодным к употреблению.
Одним из способов предотвращения порчи сырого молока является использование бактериальных вирусов (бактериофагов), которые могут убивать эти нежелательные бактерии. В настоящее время таких бактериофагов описано очень мало и это только иностранные исследования.
«Новосибирские ученые открыли и охарактеризовали новый бактериофаг, способный эффективно уничтожать клетки протеолитических псевдомонад, в том числе и при низких температурах. Бактериофаг был выделен из образцов воды, взятых из реки Катунь на Горном Алтае. Были проанализированы биологические свойства, диапазон бактериальных хозяев и полный геном фага», — сообщили в пресс-службе.
Ученые выяснили, что вирус способен разрушать клетки разных протеолитических штаммов этого вида бактерии и в дальнейшем может быть использован для предотвращения бактериального загрязнения сырого молока. Наличие природных бактерий типа псевдомонад создает проблему для молочной промышленности, поскольку они портят как сырое, так и уже пастеризованное молоко (приводят к его прогорклости) во время хранения. Эта проблема актуальна и для молока долгого срока хранения, а также для сыродельной отрасли.
Исследование проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты».