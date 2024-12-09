В Башкирии приступили к строительству Бельского моста в Стерлитамаке

Известно, что сейчас подрядчик «Мостострой-11» отсыпает здесь подъездные пути и обустраивает буронабивные сваи опор. На объекте задействовано 30 специалистов, однако в скором времени их станет 70.
«Мост будет расположен параллельно существующему Бельскому, признанному аварийным, установлено ограничение движения автотранспорта. На втором этапе запланирована реконструкция Бельского моста. Он является одной из основных транспортных артерий для Стерлитамака и соседних районов. Также мост стратегически важен для предприятий города», — прокомментировали в администрации муниципалитета.