В Ростове-на-Дону завершили установку главной городской елки

К слову, в 2024 году в донской столице решили не тратить деньги на приобретение новых украшений, а использовать по максимуму уже имеющиеся. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. Напомним, годом ранее в городе устанавливалась 21-метровая новогодняя ель, которая для устойчивости удерживалась бетонными блоками.