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В Ростове-на-Дону завершили установку главной городской елки

Главная городская ель украсила вход в парк имени Горького в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершили работы по установке и украшению главной городской елки. Фотографии хвойной красавицы в VK опубликовал ростовский фотограф Денис Демков.

Полюбоваться на новогоднее дерево с искусственными снежинками и гирляндой можно при входе в парк имени Максима Горького. Рядом с елью разместили другие светящиеся композиции.

К слову, в 2024 году в донской столице решили не тратить деньги на приобретение новых украшений, а использовать по максимуму уже имеющиеся. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. Напомним, годом ранее в городе устанавливалась 21-метровая новогодняя ель, которая для устойчивости удерживалась бетонными блоками.