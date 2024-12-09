В Ростове-на-Дону завершили установку главной городской елки

В Ростове-на-Дону завершили работы по установке и украшению главной городской елки. Фотографии хвойной красавицы в VK опубликовал ростовский фотограф Денис Демков.
Полюбоваться на новогоднее дерево с искусственными снежинками и гирляндой можно при входе в парк имени Максима Горького. Рядом с елью разместили другие светящиеся композиции.
К слову, в 2024 году в донской столице решили не тратить деньги на приобретение новых украшений, а использовать по максимуму уже имеющиеся. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. Напомним, годом ранее в городе устанавливалась 21-метровая новогодняя ель, которая для устойчивости удерживалась бетонными блоками.