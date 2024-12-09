Пресс-конференция премии «Вызов» 2024. Видеотрансляция

Премия «Вызов» присуждается за наукоемкие разработки, обладающие значительным потенциалом для изменения жизни людей к лучшему и имеющие горизонт практического внедрения до 10 лет. Награждаются лауреаты в пяти номинациях: «Перспектива», «Инженерное решение», «Прорыв», «Ученый года» и Discovery («Открытие»). Впервые премию вручили в 2023 году в четырех номинациях в московском Манеже. В 2024 году премия стала международной, а количество заявок возросло более, чем вдвое — с 218 до 594. Премиальный фонд в 2024 году составляет 55 млн рублей. Соучредитель фонда «Вызов» — Газпромбанк, партнерами выступают госкорпорация «Росатом», фонд «Росконгресс» и правительство Москвы.