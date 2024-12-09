Пресс-конференция премии «Вызов» 2024. Видеотрансляция

В зале «Врубель» Третьяковской галереи проходит итоговая пресс-конференция Национальной премии в области будущих технологий «Вызов». На мероприятии представят статистику заявочной кампании 2024 года.
Как ожидается, в пресс-конференции примут участие:
зампред правительства РФ, председатель попечительского совета фонда «Вызов» Дмитрий Чернышенко,
президент фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Леонид Шляховер,
председатель научного комитета премии, профессор РАН и Сколтеха Артем Оганов, худрук Театра на Бронной и Театра — Сцены «Мельников»,
режиссер-постановщик церемонии вручения премии Константин Богомолов,
заммэра Москвы Наталья Сергунина,
сооснователь Российского квантового центра, председатель Совета фонда «Вызов», советник гендиректора Росатома Руслан Юнусов,
член Совета фонда «Вызов», директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева,
зампред правления Газпромбанка, член Совета фонда «Вызов» Дмитрий Зауэрс,
лауреат премии «Вызов» 2023 года, профессор, старший вице-президент по фундаментальным исследованиям Сколковского института науки и технологий Павлос Лагудакис.
Премия «Вызов» присуждается за наукоемкие разработки, обладающие значительным потенциалом для изменения жизни людей к лучшему и имеющие горизонт практического внедрения до 10 лет. Награждаются лауреаты в пяти номинациях: «Перспектива», «Инженерное решение», «Прорыв», «Ученый года» и Discovery («Открытие»). Впервые премию вручили в 2023 году в четырех номинациях в московском Манеже. В 2024 году премия стала международной, а количество заявок возросло более, чем вдвое — с 218 до 594. Премиальный фонд в 2024 году составляет 55 млн рублей. Соучредитель фонда «Вызов» — Газпромбанк, партнерами выступают госкорпорация «Росатом», фонд «Росконгресс» и правительство Москвы.