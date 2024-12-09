Пермскую семью проверили после фото с ребенком, сидящим в клетке с собакой

«По данному факту в отделе полиции № 3 (по обслуживанию Кировского района) УМВД России по Перми зарегистрирован материал. Сотрудники ПДН осуществили выход по месту проживания женщины с ребёнком. Выяснилось, что фото из публикации были сделаны более двух лет назад. В настоящее время жилищно-бытовые условия соответствуют нормам», — говорится в сообщении.