Пермскую семью проверили после фото с ребенком, сидящим в клетке с собакой

ПЕРМЬ, 9 дек — РИА Новости. Полиция проверила пермскую семью после появления фото с маленьким ребенком, сидящим в клетке вместе с собакой бойцовской породы, сейчас жилищно-бытовые условия несовершеннолетнего соответствуют нормам, сообщает краевое ГУ МВД.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появились фото малолетнего ребенка из Перми, сидящего в клетке вместе с собакой бойцовской породы. Уточнялось, что мать мальчика употребляла алкоголь, в квартире содержалось несколько собак.
«По данному факту в отделе полиции № 3 (по обслуживанию Кировского района) УМВД России по Перми зарегистрирован материал. Сотрудники ПДН осуществили выход по месту проживания женщины с ребёнком. Выяснилось, что фото из публикации были сделаны более двух лет назад. В настоящее время жилищно-бытовые условия соответствуют нормам», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Проверочные мероприятия продолжаются.