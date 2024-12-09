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В Омске достроили поликлинику в микрорайоне «Восточный»

Поликлиника для взрослых и детей сможет принять за смену 310 пациентов.

Источник: Комсомольская правда

В минстрое Омской области сообщили о полной готовности нового объекта здравоохранения. В микрорайоне «Восточный» в Октябрьском округе Омска сдана в эксплуатацию новая четырехэтажная поликлиника.

В поликлинике будут принимать и взрослых, и детей — для разных потоков пациентов в здании предусмотрено два входа. В целом она рассчитана на прием 310 пациентов за смену.

Поликлинику построила компания «ИКГ-Транс». Что интересно, при возведении объекта впервые в регионе была применена технология информационного моделирования — поликлинику строили по ее цифровому двойнику. Это позволило добиться экономии затрат и точности выполнения всех строительных работ.

Ранее мы писали, что прием пациентов в поликлинике начнется с января.