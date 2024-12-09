Создан управляемый магнитный материал для высокоточной электроники

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские ученые синтезировали высокочувствительный магнитный материал на базе арсенида кадмия с включениями хрома, который можно использовать для создания новых типов запоминающих устройств и микроэлектроники нового поколения. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Магниточувствительные материалы перспективны для создания большого количества устройств информатики, а также магнитной памяти, средств связи и разных сенсоров. Исследование того, как взаимодействуют составные компоненты таких материалов и какие фазы образуются при их сплавлении, важно для подбора их состава», — пояснил научный сотрудник Института общей и неорганической химии РАН (Москва) Алексей Риль, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Разработанный Рилем материал относится к числу так называемых «полуметаллов Дирака». Полуметаллы избирательным образом пропускают через себя электроны, что делает их особенно интересными для создания различных квантовых и электронных устройств, в том числе различных типов сенсоров, запоминающих устройств, электронно-оптических и различных квантовых приборов.
Российские ученые обнаружили, что подобными характеристиками обладают кристаллы и тонкие пленки из арсенида кадмия, соединения мышьяка и металла кадмия, в которые исследователи добавили небольшие количества (1−6%) хрома. Данный металл, как выяснили химики, распределяется по арсениду кадмия не равномерно, а образует точечные структуры из арсенида хрома, которые существенным образом влияют на подвижность носителей заряда.
Также ученые обнаружили, что добавление хрома приводит к образованию внутри структур из арсенида кадмия микроскопических скоплений из чистого металла, что также влияет на физические и электронные свойства данного перспективного материала. Это необходимо учитывать при подборе оптимального состава сырья для производства различных компонентов электроники, в работе которых будут использоваться отличительные свойства полуметаллов Дирака, подытожили исследователи.