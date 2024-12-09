Создан управляемый магнитный материал для высокоточной электроники

Также ученые обнаружили, что добавление хрома приводит к образованию внутри структур из арсенида кадмия микроскопических скоплений из чистого металла, что также влияет на физические и электронные свойства данного перспективного материала. Это необходимо учитывать при подборе оптимального состава сырья для производства различных компонентов электроники, в работе которых будут использоваться отличительные свойства полуметаллов Дирака, подытожили исследователи.