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Литва будет строить стрелковые комплексы на границе с Беларусью

Литва намерена построить стрелковые комплексы на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Власти Литвы решили возвести стрелковые комплексы на границе с Беларусью, передает БелТА.

Как сообщают литовские СМИ, стрелковые комплексы будут строиться вблизи белорусской границы.

Например, на территории полигона Руднинкай к концу 2025-го будет завершено строительство четырех подобных установок. А уже к середине 2026-го планируется возведение многоцелевого cтрелкового комплекса с инфраструктурой снабжения.

Общая стоимость проектов оценивается в более чем 16 миллионов евро. Финансы выделяются под цели тренировок вооруженных сил Литвы, немецкой бригаде, а также союзникам по НАТО.

Накануне глава МВД Литвы сказал, закроют ли все пункты пропуска на границе с Беларусью.

Между тем Европейские синоптики прогнозируют метели в Беларуси на 13 декабря: «Ливневые снежные заряды и ветер до 18 метров в секунду».