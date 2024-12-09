Социологи выяснили, какие эмоции вызвали у избирателей в Молдове прошедшие выборы

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 3 ноября, за победу боролись действующая глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. Санду сохранила за собой мандат, фактически выиграв выборы благодаря диаспоре, проживающей на Западе. В России, где живут около полумиллиона молдавских граждан, было открыто только два участка для голосования, оба в столице. Избирательная кампания проходила с многочисленными нарушениями и была названа самой грязной с момента обретения Молдовой независимости. Утверждение итогов выборов и мандата Санду Конституционным судом также прошло на фоне протестов оппозиции.