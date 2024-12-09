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Социологи выяснили, какие эмоции вызвали у избирателей в Молдове прошедшие выборы

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Недоверие, разочарование и усталость — такие эмоции в основном испытали избиратели по итогам прошедших в Молдове президентских выборов, свидетельствуют данные соцопроса.

Источник: Sputnik.by

Первую тройку эмоциональных откликов на минувший избирательный процесс составили разочарование (37,%), недоверие (22,5%) и усталость (17,3%).

Далее в списке следуют надежда (8,2%), злость (7%) и равнодушие (6%).

«Кампания воспринималась избирателями как эмоционально изматывающая», — также отметил Лисневский.

Однако, по его словам, процент выразивших надежду «говорит о наличии группы оптимистов, верящих в перемены».

Опрос проводился компанией Intellect Group со 2 по 9 декабря среди 1306 человек.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 3 ноября, за победу боролись действующая глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. Санду сохранила за собой мандат, фактически выиграв выборы благодаря диаспоре, проживающей на Западе. В России, где живут около полумиллиона молдавских граждан, было открыто только два участка для голосования, оба в столице. Избирательная кампания проходила с многочисленными нарушениями и была названа самой грязной с момента обретения Молдовой независимости. Утверждение итогов выборов и мандата Санду Конституционным судом также прошло на фоне протестов оппозиции.