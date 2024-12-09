В Крыму и Севастополе изменится расписание электричек

Кроме того, изменения коснутся поездов сообщением Керчь-Южная Новый парк — Анапа, Симферополь — Феодосия, Джанкой — Феодосия и Феодосия — Джанкой, Феодосия — Симферополь и Симферополь — Феодосия, Урожайная — Симферополь Севастополь — Симферополь, Керчь-Южная Новый парк — Феодосия и Феодосия — Керчь-Южная Новый парк, Джанкой — Керчь и Керчь — Джанкой, Армянск — Феодосия, Краснофлотская — Феодосия, Феодосия — Владиславовка и Владиславовка — Феодосия, Керчь — Феодосия и Феодосия — Керчь.