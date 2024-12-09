Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму и Севастополе изменится расписание электричек

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости Крым. Расписание некоторых пригородных поездов в Крыму и Севастополе изменится с середины декабря. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания.

Источник: РИА "Новости"

«С 15 декабря в Крыму электрички переходят на новый график движения», — говорится в сообщении.

По информации ЮППК, с 15 декабря для поезда сообщением Евпатория — Севастополь отменяется остановка по станции Самохвалово и назначается остановка по остановочному пункту 1529 км.

С 23 декабря для экспресс-поезда сообщением Севастополь — Евпатория назначаются остановки по станции Верхнесадовая и остановочному пункту 1509 км.

Кроме того, изменения коснутся поездов сообщением Керчь-Южная Новый парк — Анапа, Симферополь — Феодосия, Джанкой — Феодосия и Феодосия — Джанкой, Феодосия — Симферополь и Симферополь — Феодосия, Урожайная — Симферополь Севастополь — Симферополь, Керчь-Южная Новый парк — Феодосия и Феодосия — Керчь-Южная Новый парк, Джанкой — Керчь и Керчь — Джанкой, Армянск — Феодосия, Краснофлотская — Феодосия, Феодосия — Владиславовка и Владиславовка — Феодосия, Керчь — Феодосия и Феодосия — Керчь.

Ознакомиться с новым графиком движения пригородных поездов уже можно на официальном сайте ЮППК в разделе «Расписание».