10 лучших новогодних концертов в Москве в 2024—2025 году

Конец декабря и начало января в РФ традиционно ассоциируются с новогодними каникулами. Не стал исключением и этот год: большинство людей будут отдыхать 11 дней. Чтобы подарить людям праздничное настроение, в столице и других городах организуют многочисленные мероприятия. Выяснили, где проводят лучшие новогодние концерты в Москве в 2024—2025 году и сколько стоят билеты на них.
Лучшие новогодние концерты в Москве
Традиционно в столице в новогодние праздники число развлекательных мероприятий резко увеличивается. Некоторые из них приглянутся детям, другие — поклонникам классической музыки или рока. Подобрали информацию о десяти интересных концертах под самое разное настроение.
1. XV Международный фестиваль «Дорога в Рождество»
Этот фестиваль — настоящий праздник для любителей классической музыки. Мероприятие объединяет известных солистов, оркестры и хоровые коллективы: вместе они исполнят произведения разных эпох и направлений. Праздничная атмосфера поможет разбудить фантазию не только у детей, но и у взрослых: разнообразие звуков поможет совершить музыкальное путешествие и насладиться новогодним настроением.
|Даты
|6 декабря — 8 января
|Длительность
|1—1,5 часа
|Место и адрес
|ЦДРИ (ул. Пушечная, д. 9/6, стр. 1), Кафедральный собор святых Петра и Павла (Старосадский переулок, д. 7)
|Стоимость билетов
|От 1000 рублей
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2. Щелкунчик. Королевство летучих мышей
Большое и яркое шоу, созданное под влиянием миров Тима Бёртона и балета Чайковского «Щелкунчик». Главная героиня оживляет заключенного в фигурке принца, чтобы победить летучих мышей в магическом замке.
Шоу примечательно тем, что декорации для него создают при помощи современных технологий — огромного экрана и цифрового органа. Классический балет сочетается здесь с акробатикой и цирковыми номерами, а музыка Чайковского переосмыслена с добавлением новых мелодий. В постановке задействованы 200 профессионалов, обеспечивающих зрелище с пиротехникой, световыми эффектами и огромными куклами.
|Даты
|11—15 декабря, 27—30 декабря
|Длительность
|Около 2 часов
|Место и адрес
|ЦСКА Арена (ул. Автозаводская, д. 23а)
|Стоимость билетов
|От 2000 рублей
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3. Путешествие в мир фантазий
Гостей ждет театрализованный праздник по мотивам фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Участники концерта смогут окунуться в новогоднюю ночь в необыкновенное приключение, которое точно запомнится надолго. В концерте примут участие артисты цирка, шоу-балета, а также различные музыкальные группы.
|Даты
|31 декабря
|Длительность
|6 часов
|Место и адрес
|Arbat 21 (ул. Новый Арбат, д. 21), VK Stadium (Ленинградский проспект, д. 80)
|Стоимость билетов
|от 25 000 рублей
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4. Большое Рождественское шоу. Оркестр волынщиков City Pipes и ансамбль ирландского танца Celtic Wind
Интересный вариант для тех, кому надоели привычные «голубые огоньки» и российская эстрада. Рождественское шоу объединяет оркестр волынщиков City Pipes, ансамбль ирландского танца Celtic Wind и шотландское световое шоу.
Зрители услышат хиты мировой рок-музыки и саундтреки в исполнении волынок, барабанов и электрооргана. Ирландские танцы под новые для российских широт мотивы исполнят профессионалы, участвовавшие в различных международных проектах. Завершит вечер световое шоу, которое точно создаст праздничную атмосферу.
|Даты
|26 декабря
|Длительность
|Более часа
|Место и адрес
|КЗ «Измайлово» (Измайловское ш., д. 71, корп. 5)
|Стоимость билетов
|От 1000 рублей
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5. Рок-баллады в Новый год. Scorpions, Metallica, Queen, The Beatles
Новогодний подарок для всех поклонников рок-музыки, ставшей уже классической. Провести вечер накануне праздника можно и под звуки культовых композиций, созданных легендарными группами. Scorpions, Metallica, Queen, The Beatles — все они внесли огромный вклад в современный рок. Встреча с их хитами обязательно подарит чудесное настроение тем, кто еще не настроился на праздник.
|Даты
|28, 31 декабря
|Длительность
|1 час 15 минут
|Место и адрес
|ЦДРИ (ул. Пушечная, д. 9/6), Центральный Дом архитектора (Гранатный переулок, д. 7, стр. 1)
|Стоимость билетов
|От 2400 рублей
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6. Рождественское саксофон-шоу. Музыкальные шедевры мирового кино
Трудно представить хороший фильм без подходящего саундтрека, передающего атмосферу и подчеркивающего то, что происходит на экране. Некоторые мелодии из популярных фильмов стали в итоге самодостаточными: их слушают дома и исполняют в концертном зале. Такого рода музыка способна порадовать не только киномана, но и ценителя хорошей музыки.
Организаторы концерта обещают исполнить яркие и запомнившиеся миллионам людей произведения. Подобное мероприятие перед Новым годом зарядит позитивными эмоциями и настроит на праздник.
|Даты
|25 декабря
|Длительность
|1 час 15 минут
|Место и адрес
|ЦДРИ (ул. Пушечная, д. 9/6, стр. 1)
|Стоимость билетов
|От 3000 рублей
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7. Шоу «Новогоднее Созвездие»
Театрализованное музыкальное шоу для детей, во время которого персонажи известных мультфильмов соберутся, чтобы встретить Новый год. Для зрителей подготовят яркие декорации, шоу-номера и живое исполнение песен в сопровождении симфонического квартета. Малышей будут развлекать более 30 персонажей известных сказок, в том числе герои из «Русалочки» и «Золушки».
|Даты
|14—29 декабря
|Длительность
|70 минут
|Место и адрес
|КЗ «Щукино» (ул. Маршала Малиновского, д. 7), КЗ «Измайлово» (Измайловское ш., д. 71, корп. 5), «Планета КВН» (ул. Шереметьевская, д. 2)
|Стоимость билетов
|От 790 рублей
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8. Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер
При помощи звука и визуальных эффектов организаторы концерта напомнят о приключениях юного волшебника Гарри Поттера. На концерте исполнят музыку, написанную к серии фильмов. Последние уже стали неотъемлемой частью новогодних и рождественских каникул для многих людей.
А сопровождать звуки скрипки, флейты, виолончели и фортепиано будет песочная анимация. Этот концерт подарит атмосферу настоящего волшебства не только детям, но и всем поклонникам известной серии книг и фильмов о Хогвартсе.
|Даты
|28 декабря
|Длительность
|65 минут
|Место и адрес
|ЦДРИ (ул. Пушечная, д. 9/6, стр. 1)
|Стоимость билетов
|От 3000 рублей
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9. Новогодний фестиваль юмора. Гала-концерт
Концерт понравится любителям отечественного юмора и поклонникам таких известных телепрограмм, как «Смеяться разрешается» и «Аншлаг». На сцене выступят знаменитые артисты, которые многие годы веселили зрителей с экранов телевизора.
Организаторы обещают и современный стендап. Юмористы разных жанров намерены сделать новогодние каникулы веселыми и запоминающимися.
|Даты
|31 декабря, 3 и 5 января
|Длительность
|2 часа
|Место и адрес
|Культурный центр «Меридиан»( ул. Профсоюзная, д. 61), Кремлевский дворец (Кремлевская набережная, д. 1)
|Стоимость билетов
|О 1500 рублей
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10. Concord Orchestra. Белоснежный бал Иоганна Штрауса
Новогоднее шоу перенесет зрителей в мир изящных танцев и классической музыки. В программе прозвучат вальсы Иоганна Штрауса, включая самые редкие его произведения.
Завершит концерт легендарный «Марш Радецкого», во время которого зрители смогут отбивать такт, а дирижер будет взаимодействовать с залом. Особое место займут танцевальные выступления лучших пар России и призеров по бальным танцам.
|Даты
|11 января
|Длительность
|2 часа
|Место и адрес
|Кремлевский дворец (Кремлевская набережная, д. 1)
|Стоимость билетов
|От 1500 рублей
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Куда еще можно сходить в Москве на Новый год
Каждый год улицы Москвы привлекают в конце декабря и начале января не только местных жителей, но и тысячи туристов. Причина такой популярности столицы — разнообразная праздничная программа. В это время проходит не только множество концертов, но и других интересных мероприятий и активностей. Назовем самые популярные варианты, куда можно сходить на Новый год:
- Выставки. В столице работает много музеев, многие из которых стоит посетить. Некоторые работают и на открытом воздухе: они будут особенно интересно смотреться на фоне праздничного столичного убранства.
- Ярмарки. Одно из притягательных направлений для зимних прогулок по Москве — городские рождественские ярмарки. На них можно купить новогодние сувениры и подарки, а также принять участие в культурной программе.
- Зимние парки. Прекрасное и классическое направление для прогулок по столице в новогодние каникулы. В период с декабря по январь там гарантированно найдется интересная программа развлечений на свежем воздухе.
- Новогодние елки. Настоящие театрализованные шоу для детей, которые могут поразить своей атмосферой и взрослых. Если в семье есть ребенок и имеются финансовые возможности, то такие события нельзя обходить стороной.
- Активный отдых. Для любителей разогреться на морозе физическими упражнениями тоже придумали много всего интересного. В Москве можно найти ледовые горки для катания на санках и «ватрушках», есть и круглосуточные ледовые катки.
Обзор лучших новогодних концертов в Москве
Подведем итоги и напомним основную информацию о концертах, которым по возможности стоит уделить внимание в праздники.
|Концерт
|Даты проведения
|Цена билета
|XV Международный фестиваль «Дорога в Рождество»
|6 декабря 2024 года — 8 января 2025 года
|От 1000 рублей
|Щелкунчик. Королевство летучих мышей
|11—15 декабря, 27—30 декабря 2024 года
|От 2000 рублей
|Путешествие в мир фантазий
|31 декабря 2024 года
|От 25 000 рублей
|Большое Рождественское шоу. Оркестр волынщиков City Pipes и ансамбль ирландского танца Celtic Wind
|26 декабря 2024 года
|От 1000 рублей
|Рок-баллады в Новый год. Scorpions, Metallica, Queen, The Beatles
|28, 31 декабря 2024 года
|От 2400 рублей
|Рождественское саксофон-шоу. Музыкальные шедевры мирового кино
|25 декабря 2024 года
|От 3000 рублей
|Шоу «Новогоднее Созвездие»
|14—29 декабря 2024 года
|От 790 рублей
|Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер
|28 декабря 2024 года
|От 3000 рублей
|Новогодний фестиваль юмора. Гала-концерт
|31 декабря 2024 года, 3 и 5 января 2025 года
|От 1500 рублей
|Concord Orchestra. Белоснежный бал Иоганна Штрауса
|11 января 2025 года
|От 1500 рублей