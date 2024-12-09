10 лучших новогодних концертов в Москве в 2024—2025 году

Конец декабря и начало января в РФ традиционно ассоциируются с новогодними каникулами. Не стал исключением и этот год: большинство людей будут отдыхать 11 дней. Чтобы подарить людям праздничное настроение, в столице и других городах организуют многочисленные мероприятия. Выяснили, где проводят лучшие новогодние концерты в Москве в 2024—2025 году и сколько стоят билеты на них.