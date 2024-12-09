Новогодние ёлки для детей в Нижнем Новгороде начнутся 14 декабря

Новый год все ближе, а значит, праздничная атмосфера ощущается все ярче. С нетерпением праздника ждут не только взрослые, но и дети. Ведь для них это больше не про выходные, а про Деда Мороза, новогоднюю ёлку, подарки и, конечно, исполнение желаний. Увидеть настоящие чудеса и познакомиться с зимним волшебником юные нижегородцы смогут на новогодних ёлках, которые традиционно пройдут в театрах города. Рассказываем, где и когда пройдут новогодние елки для детей 2024−2025 в Нижнем Новгороде.
Театр кукол (ул. Большая Покровская, 39).
В нижегородском Театре кукол 14 декабря состоится премьера спектакля «Заколдованные сказки: Похищение чудес» (0+). Начнется представление в фойе театра у новогодней ёлки. Детей ждут сказочные герои, игры и хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. Сам спектакль покажут на большой сцене.
— Любимые и всем известные сказки в опасности, их сюжеты перепутали и переписали. Теперь сказки не заканчиваются словами «…и жили они долго и счастливо», а наоборот. Чтобы вернуть сказкам их истинный смысл, наши герои просят помощи у ребят. Зрители отправятся в путешествие по сказочным мирам, страницам любимых историй, где их ожидают удивительные встречи и увлекательные испытания, — говорится в описании постановки на сайте театра.
21 декабря в Театре кукол состоится премьера спектакля «Снежинка 2025» (0+). На малой сцене театра косолапый медведь, шустрый зайчик, пушистый снеговик и Вжик помогут 2025-ой Снежинке завести снегоход Деда Мороза.
Театр юного зрителя (ул. М. Горького, д. 145).
С 14 декабря по 8 января в Театре юного зрителя пройдет Новогодний марафон «Зимние фантазии». В этот период на сцене ТЮЗа покажут спектакли «Тайна третьей планеты» (6+), «Огниво» (6+), «Баранкин, будь человеком!» (6+) и «Маугли» (6+).
Кроме того, перед каждым спектаклем детей ждет интерактив с Дедом Морозом, Снегурочкой и их друзьями.
Нижегородский планетарий имени Г. М. Гречко (ул. Революционная, 20).
Новогоднее иммерсивное театральное представление с полнокупольным шоу «Необыкновенные Ёлки» (6+) подготовил Нижегородский планетарий. Представление перенесет зрителей в необыкновенный мир волшебства, звезд и планет. Вместе с любимыми героями гости планетария вспомнят, что такое настоящая дружба, любовь и чудеса, и найдут в самих себе самые главные истины.
Представление состоится 28, 29 и 30 декабря, а также 3,4 и 5 января.
Театр оперы и балета имени А. С. Пушкина (ул. Белинского, 59).
Традиционно в Театре оперы и балета имени А. С. Пушкина под Новый год покажут балет «Щелкунчик» (0+). Премьера светлой рождественской истории о храброй девочке, которая разрушила чары злого волшебника и спасла прекрасного Принца-Щелкунчика, состоится 24 декабря в 18.30. Посмотреть постановку нижегородцы смогут до 6 января.
Концертная площадка МТС Live Холл — бывший КЗ «Юпитер» (Октябрьская пл., 1).
С 27 по 30 декабря на сцене МТС Live Холл покажут «Новогоднее сказочное шоу — Новый год в Простоквашино» (0+). Вместе с Дедом Морозом, котом Матроскиным, Шариком, Дядей Федором и почтальоном Печкиным юные нижегородцы погрузятся в удивительный мир сказок и встретят Новый год.
А 5 января в бывшем КЗ «Юпитер» пройдет «Ёлка телеканала МУЛЬТ — Колесо чудес» (0+). На одной сцене оживут Синий трактор, Царевны, Лунтик, Матроскин и Шарик из «Простоквашино», Волк и Заяц из «Ну, погоди!» и другие герои мультфильмов. Кроме того, на это шоу ребята смогут принести письмо для Деда Мороза. А желание одного из детей будет исполнено прямо на сцене.
Театр «Вера» (Мещерский бульвар, 10).
«Сказку о волшебных часах» (6+) покажут в нижегородском театре «Вера». По сюжету внучка Часовщика Лиза, чтобы успеть подготовиться к встрече с Дедом Морозом, остановила шестеренки часов, от чего те сломались. Вместе с юными зрителями Лизе предстоит самой собрать все детали и запустить волшебные часы.
Посмотреть спектакль можно с 20 декабря.
ДК «Красное Сормово» (бул. Юбилейный, д. 32).
Иллюзионный спектакль «Магия золотого ключика» (0+) покажут в Доме культуры «Красное Сормово» 27 декабря. В основе спектакля — захватывающая история о внучке Мальвины, старом Сверчке, пуделе Артемоне, Золотом ключике и, конечно, о магии, чудесах, доброте и дружбе.
Исчезновение, распиливание, телепортация, левитация и многие другие невозможные вещи удивят не только детей, но и взрослых.
В фойе Дома культуры за полчаса до начала представления вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети смогут зажечь новогоднюю ёлку, рассказать стихи и получить подарки.
ДК «ГАЗ» (ул. Героя Смирнова, 12).
15 декабря в Дворце культуры Автозавода покажут новогоднюю музыкальную сказку «В гостях у Деда Мороза и Снегурочки» (3+). Вместе с лесными жителями зрители отправятся в сказочный лес к Снегурочке и побывают в мастерской Деда Мороза.
21 и 22 декабря в ДК «ГАЗ» пройдет музыкальное новогоднее представление «Зимняя сказка в Королевстве кривых зеркал» (5+).Девочка Оля и ее ожившее отражение Яло отправятся в королевство кривых зеркал, чтобы освободить Деда Мороза и Снегурочку, которых похитили слуги злой королевы.
28 и 29 декабря нижегородцев приглашают на новогоднюю музыкальную сказку «Щелкунчик» (7+). Она поведает юным зрителям удивительную историю о Кукольном королевстве и оживших игрушках.
30 декабря 2024 года и 2 января 2025 года на сцене ДК «ГАЗ» покажут новогоднюю музыкальную сказку «Морозко» (4+). Зрителям расскажут о падчерице Настеньке, которую злая мачеха зимой отправила в лес. Там девочка встретит волшебника Морозко, который отогреет ее и вознаградит за доброту.
Интерактивное музыкальное представление для самых маленьких «Колобок» (0+) пройдет в ДК «ГАЗ» с 3 по 7 января. Гостей ждут веселые игры, танцы и хороводы вокруг ёлки.
Музыкальную сказку «Новогодние приключения Маши и Вити» (5+) покажут на сцене Дворца культуры 3 и 4 января. По сюжету Маша и Витя отправятся в сказочный лес, чтобы спасти Снегурочку из царства Кощея. На своем пути ребята встретят Бабу Ягу, Лешего и дикого кота Матвея.
5 и 6 января в ДК «ГАЗ» нижегородцы смогут посмотреть музыкальную сказку о девочке, которую злая мачеха отправила в лес за подснежниками «12 месяцев» (5+). Зрителей ждет удивительная встреча с братьями-месяцами и другими героями сказки.
Усадьба Рукавишниковых (ул. Верхневолжская набережная, 7).
Интерактивная музыкально — танцевальная сказка «Секрет Деда Мороза» (6+) пройдёт в главном здании Нижегородского музея-заповедника — Усадьбе Рукавишниковых с 14 по 30 декабря. Ребята узнают главный секрет Деда Мороза — как появляется сказка и как она оживает.
— Ребята смогут принять живое участие и помочь героям написать историю! Не обойдётся и без приключений, ведь Кощей не дремлет и желает подчинить сказку себе. Но отважные снеговики и, конечно, же ребята справятся со всеми кознями Кощея и заслужат похвалу от Деда Мороза и Снегурочки, — говорится на сайте Усадьбы Рукавишниковых.
Для детей от 6 до 12 лет.