Новогодние ёлки для детей в Нижнем Новгороде начнутся 14 декабря

Новый год все ближе, а значит, праздничная атмосфера ощущается все ярче. С нетерпением праздника ждут не только взрослые, но и дети. Ведь для них это больше не про выходные, а про Деда Мороза, новогоднюю ёлку, подарки и, конечно, исполнение желаний. Увидеть настоящие чудеса и познакомиться с зимним волшебником юные нижегородцы смогут на новогодних ёлках, которые традиционно пройдут в театрах города. Рассказываем, где и когда пройдут новогодние елки для детей 2024−2025 в Нижнем Новгороде.