Регионы РФ включились в повестку развития креативной экономики

«Как этого достичь? Во-первых, будем выстраивать новую вертикаль управления: сюда войдут как новые структуры, так и существующие. Во-вторых, мы разработали новые меры поддержки. Например, по треку “мода” планируем создать ежегодное мероприятие “Модные выходные”, позже в перспективе — “Мануфактура” — центр общих производственных мощностей для дизайнеров. В гастрономии хотим расширять образовательную программу и субсидировать аренду на туристических маршрутах. Стратегия уже у нас в работе, в следующем году будут введены первые ее шаги. Благодарю за методическую поддержку генерального директора АСИ Светлану Чупшеву и директора центра по развитию креативной экономики Екатерину Черкес-заде», — заявил глава региона.