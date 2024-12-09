Участница K-pop-группы VCHA покинула проект из-за жестокости JYP Entertainment

В своем посте KG заявила, что столкнулась с жестоким обращением и оскорблениями от компании. По ее словам, JYP Entertainment поощряли у артисток расстройство пищевого поведения и членовредительство, и одна неназванная участница даже попыталась покончить с собой. «Я беспокоюсь за девушек, которые остаются в VCHA, моих подруг, которых я действительно люблю и о которых забочусь», — написала исполнительница. Она добавила, что должна агентству большую сумму, при этом ей недоплачивают и ограничивают ее личную жизнь.