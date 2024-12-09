Энтеровирус в детском саду Ростова не получил распространения

Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
В ноябре в детском саду были обнаружены случаи заболевания энтеровирусом у детей, его работу приостановили до конца ноября. Прокуратура Ростовской области и следственное управление СКР по региону проводили проверки по данному факту. Специалистами были обработаны помещения и оборудования в учреждении.
Пятерым воспитанникам детсада понадобилась госпитализация. По информации регионального Минздрава, у детей ухудшилось самочувствие в результате инфекции. Также у двоих детей выявили энтеровирусный менингит.