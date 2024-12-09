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Энтеровирус в детском саду Ростова не получил распространения

Среди воспитанников детского сада № 37 в Ростове (мкр. Суворовский) не зарегистрировано новых случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Дошкольное учреждение в настоящее время работает в штатном режиме.

Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ноябре в детском саду были обнаружены случаи заболевания энтеровирусом у детей, его работу приостановили до конца ноября. Прокуратура Ростовской области и следственное управление СКР по региону проводили проверки по данному факту. Специалистами были обработаны помещения и оборудования в учреждении.

Пятерым воспитанникам детсада понадобилась госпитализация. По информации регионального Минздрава, у детей ухудшилось самочувствие в результате инфекции. Также у двоих детей выявили энтеровирусный менингит.

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