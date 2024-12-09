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Жителя Ростовской области задержали за попытку государственной измены

Жителя Шахт арестовали за сотрудничество с разведкой Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали 33-летнего жителя Шахт, пытавшегося присоединиться к ВСУ. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина через Telegram поддерживал контакты с человеком, действующим в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. По указанию этого неизвестного шахтинец подготовился к переходу госграницы и собирался присоединиться к запрещенной в России террористической организации.

— Мужчину задержали, были возбуждены уголовные дела за подготовку к государственной измене и подготовку к участию в деятельности террористической организации (ч.1 ст. 30 УК РФ, ст. 275 УК РФ и ч.1 ст. 30 УК РФ, ч.2 ст. 205.5 УК РФ), — прокомментировали в УФСБ.

Известно, что задержанного по решению суда взяли под стражу.