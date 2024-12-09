Жителя Ростовской области задержали за попытку государственной измены

По данным ведомства, мужчина через Telegram поддерживал контакты с человеком, действующим в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. По указанию этого неизвестного шахтинец подготовился к переходу госграницы и собирался присоединиться к запрещенной в России террористической организации.